Благовещение Пресвятой Богородицы православные отметят 7 апреля. Дата праздника не переходящая, и каждый год одна и та же. Чего нельзя делать в праздник, какую пищу можно употреблять и какие существуют приметы и поверья, связанные с этим торжеством, читайте далее.

Полное название праздника Благовещения в Русской православной церкви определено в минее:

В славянской народной традиции Благовещение — «самый большой у Бога праздник», даже «птица гнезда не вьет». Поэтому любые работы в этот день запрещены, дабы избежать несчастных случаев.

Крестьяне верили, что на Благовещение открывается небо. В это время можно «выпросить себе от Бога славу. А как имеешь славу, то обязательно станешь и богатым и счастливым». Поэтому в вечер на Благовещение люди выходили на улицу смотреть на небо в поисках на нем бездны с большой звездой.