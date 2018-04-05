Больше половины опрошенных россиян стали плохо относиться к Британии

Социологический опрос, проведенный «Левада-центром», показал, как отреагировали россияне на международный скандал вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Выяснилось, что 81% респондентов в курсе случившегося, каждый десятый из них считает, что обвинения в причастности России к этому отравлению «вполне» или «скорее всего» обоснованны, передает «Интерфакс».

72% опрошенных выразили несогласие с обвинениями в адрес Москвы.

Около половины участников опроса (51%) заявили, что плохо относятся к Великобритании, а положительно к ней относящихся насчитывается вдвое меньше — 25%. Почти столько же респондентов не смогли сформулировать свое мнение об этой стране.

Опрос проводился 23-27 марта с участием 1,6 тысячи человек в 136 населенных пунктах РФ.

Напомним, 5 апреля Москву покинули американские дипломаты, высланные Россией в ответ на выдворение из США 60 российских дипломатов. Белый дом принял такое решение в знак солидарности с Великобританией.