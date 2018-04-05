Британские СМИ назвали производителя «Новичка»?

Британские спецслужбы заявили, что установили местонахождение секретной российской лаборатории, в которой был произведен нервно-паралитический газ «Новичок», по версии властей Великобритании, отравивший экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники, отказавшиеся назвать конкретное место, где находится лаборатория.

Собеседники издания утверждают, что уже спустя несколько дней после инцидента со Скрипалями с помощью научного анализа и разведданных правительству и спецслужбам Великобритании удалось установить вероятного производителя. Источник издания дал понять, что британские спецслужбы не уверены в этом на 100%, однако заявил, что российская сторона тестировала «Новичок», чтобы понять, можно ли его использовать для «убийств по политическим мотивам».

На внеочередном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Россия не смогла получить поддержку большинства стран своей инициативы о запуске совместного с Лондоном расследования по делу об отравлении Скрипаля. Как сообщает РБК, из 41 членов исполкома ОЗХО шестеро проголосовали за российский проект, еще 15 членов, включая Великобританию, высказались против, 17 представителей воздержались. По мнению Москвы, значительное число воздержавшихся говорит об их сомнениях в британской версии инцидента.

Британский постпред в ОЗХО Джон Фогго назвал совместное расследование «извращением», так как, по его словам, российское государство является ключевым подозреваемым в деле об отравлении Скрипаля.