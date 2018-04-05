Через год россиянам разрешат переводить деньги через мессенджеры

С 2019 года россияне получат возможность совершать денежные переводы друг другу через мобильные мессенджеры, пишут «Известия» со ссылкой на осведомленные источники в банковской сфере. Информацию подтвердили в ассоциации «Финтех» при Центробанке РФ.

Осуществлять денежные переводы через мессенджеры Facebook, WhatsApp, Viber и Тelegram будет можно за счет их интеграции с разрабатываемой «Финтехом» платформой быстрых платежей. Для перевода денег понадобится смартфон или другое устройство с установленным мессенджером, контакты контрагента (номер телефона, адрес электронной почты или название аккаунта в социальной сети).

Функционал самих мессенджеров после появления инновации практически не изменится — в них появится только кнопка оплаты/перевода средств, при нажатии на которую будет открываться дополнительное окно для ввода параметров транзакции. Как будет выглядеть это окно в каждом конкретном мессенджере, определят их разработчики.

Эксперты считают, что появление функции платежей в мессенджерах снизит актуальность платежных терминалов и повысит объем безналичных переводов на российском рынке, а в будущем сведет к минимуму наличные расчеты.

Переводы денег по мессенджерам будут защищены стандартной технологией 3DSecure с процедурой авторизации и установленными лимитами на одну операцию и общую сумму всех операций в течение суток.