Что будет с транзитом через Украину после запуска «Северного потока — 2»?

Ведущий эксперт Фонда энергетического развития Игорь Юшков прокомментировал заявление главы компании «Газпром» Алексея Миллера о том, что в случае успешного запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину упадёт в десять раз.

«Миллер не в первый раз говорит о том, что транзит через Украину сохранится в объёме 10–15 млрд куб. м в год. Украина в случае полной реализации „Северного потока — 2“ и „Турецкого потока“ становится закрывающим поставщиком.

Даже если построить обходные газопроводы и если закупки европейцами газа будут на уровне 2017 года, то полностью отказаться от Украины невозможно.

В 2017 году через Украину прошло 93,5 млрд куб. м. Допустим, 55 млрд уйдёт на „Северный поток — 2“, 31,5 млрд — на „Турецкий поток“, дозагрузка „Северного потока — 1“ — это ещё 4 млрд куб. м. Всё равно получается, что 3 млрд куб. м не влезают в обходные газопроводы.

„Газпром“ не ставит самоцелью полностью отказаться от украинского транзита, а говорит о том, что, например, Румынию и Молдавию можно снабжать через Украину, это будет целесообразнее», — пояснил Юшков.

По его словам, сейчас статус Украины как транзитёра зависит от объёмов энергопотребления Европы.

«Если европейцы сократят потребление, то на Украину ничего не остается фактически. Чем больше будут закупать, тем больше будут помогать ей.

Украина пытается блокировать „Северный поток — 2“ через призывы к другим странам. Либо один из радикальных сценариев — это если Украина начнёт арест транзитного газа за счёт погашения решения Стокгольмского арбитража. „Газпром“ прекратит поставки транзитом в этом случае, американцы будут поддерживать историю, что Россия — ненадёжный поставщик и что надо заблокировать „Северный поток — 2“.

Это значит хоть и сокращённые объёмы, но оставить на Украине. То есть будет проходить около 40–50 млрд куб. м — это лучше, чем 10–15 млрд», — заключил Юшков.

Ранее Алексей Миллер заявил, что в случае успешного запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину упадёт в десять раз. По его словам, речь не идёт о полном отказе от транзита через территорию Украины. Так, будут продолжаться поставки газа в сопредельные со страной государства.

Анастасия Румянцева