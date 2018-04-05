ЦНИИмаш разработает «правила космического движения»

Экспертная комиссия Совета РАН по космосу поручила ЦНИИмашу — головному научному институту Роскосмоса — разработать технологию управления крупными орбитальными группировками таким образом, чтобы они не подвергались угрозе со стороны космического мусора.

«В сложившейся ситуации, по аналогии с регулированием воздушного и дорожного движения, появляется необходимость разработки правил управления космическим движением. Введение технологии управления космическим движением требует совершенствования целого ряда технических и нормативно-правовых аспектов», — приводит РИА Новости протокол заседания комиссии.

В нем говорится, что ЦНИИмаш располагает необходимым научно-техническим заделом для разработки технологии, а также может привлечь опыт Роскосмоса, РАН и МИД России (в последнем случае — для согласования работы российской технологической платформы с иностранными).

С инициативой разработки такой технологии выступил сам ЦНИИмаш, занимающийся вопросами управления космическим движением.