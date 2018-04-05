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День 5 апреля в истории


Добавлено: 05 апр 2018 в 00:35,
День 5 апреля в истории

Два года назад (2016) указом Президента РФ Владимира Путина учреждена Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия).

В структуру службы входят войска национальной гвардии России, созданные на базе внутренних войск МВД России. Её возглавляет генерал армии Виктор Золотов.

Сотрудники службы занимаются борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, а также контролирует частную охранную деятельность и оборот оружия.

27 лет назад (1991 г.) была сформирована одна из известных авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи».

В неё вошли летчики 1-й эскадрильи 237-го гвардейского Проскуровского смешанного авиаполка 16-й воздушной Краснознаменной армии ВВС СССР, базирующаяся на подмосковном аэродроме Кубинка.

«Русские Витязи» — это единственная в мире авиационная команда, выполняющая групповой высший пилотаж на тяжёлых строевых истребителях Су-27.

41 год назад (1977) с конвейера Волжского автозавода сошёл первый автомобиль ВАЗ-2121 «Нива».

В 1970 году председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин в рамках программы «стирания грани между городом и деревней» поставил перед коллективам ВАЗа, АЗЛК и «Ижмаша» задачу создать комфортабельный внедорожника для жителей сельской местности. Первый опытный образец был изготовлен в 1972 году конструкторами Волжского автозавода.

Как рассказывал создатель «Нивы» Пётр Прусов автомобиль был назван в честь его детей — Натальи и Ирины, и детей первого главного конструктора завода Владимира Соловьёва - Вадима и Андрея.

5 апреля 1977 года первый внедорожник сошёл с конвейера. За более 40 лет его производства было выпушено свыше 2,5 миллиона ВАЗ 2121 «Нива» (с 2006 года — LADA 4x4). Более 500 тысяч внедорожников было отправлено за границу.

59 лет назад (1959) в СССР в газете «Правда» впервые была напечатана программа телепередач.

75 лет назад (1943) в составе 303-й истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной армии Западного фронта начала вести боевые действия французская эскадрилья «Нормандия».

Соглашение о формировании советско-французской эскадрильи было подписано в ноябре 1942 года по инициативе лидера «Сражающейся Франции» генерала Шарля де Голля.

В СССР прибыли 72 французских добровольца — пилоты и авиационные техники. Первым командиром эскадрильи «Нормандия» был известный французский пилот Жан Луи Тюлян (погиб в бою летом 1943 года).

В июле 1943 года на базе французской эскадрильи был сформирован 1-й отдельный истребительный авиационный полк «Нормандия», который состоял из четырех эскадрилий: «Руан», «Гавр», «Шербур» и «Кан».

В 1944 году за героизм, проявленный в боях при форсировании реки Неман, авиаполк стала называться «Нормандия-Неман».

Во время Великой Отечественной войны пилоты этого соединения совершили более 5 тысяч боевых вылетов, провели свыше 800 воздушных боев и сбили около 300 самолетов противника.

За совершенные подвиги во время Великой Отечественной войны правительство СССР наградило полк «Нормандия-Неман» орденами Красного Знамени и Александра Невского, а французское — Почетного  легиона, Крестом войны с шестью пальмами, Крестом освобождения и Военной медалью. 83 французских летчика были награждены советскими орденами и медалями, четверо — стали Героями Советского Союза.

305 года назад (1713) в Санкт-Петербурге была основана Свято-Троицкая Александро-Невская лавра.

По преданиям, место для лавры выбрал сам император Пётр I. В 1710 году, осмотрев место недалеко от Чёрной речки (ныне — Монастырка), он распорядился построить Александро-Невский монастырь на предполагаемом месте победы в 1240 году войск князя Александра Невского над шведами в Невской битве.

5 апреля 1713 года в присутствии Петра I была торжественно освящена деревянная Благовещенская церковь, положившая начало монастырю. В 1797 году по указу Павла I он получил статус лавры.

В советское время лавра была закрыта, а на её территории размещались различные госучреждения и мастерские. В 1996 году здесь началось возрождение монашеской жизни.

Доминантой архитектурного комплекса Свято-Троицкой Александро-Невской лавры является Свято-Троицкий собор, где хранятся мощи Александра Невского. В ансамбль монастыря также входят надвратная, Федоровская, Благовещенская и три кладбищенские церкви, комплекс гражданских построек XVIII-XIX веков, а также несколько некрополей, где погребены выдающиеся деятели XVIII-XX веков.

775 лет назад (1242) на Чудском озере произошло Ледовое побоище.

Русская дружина под командованием князя Александра Невского разбила на льду озера армию Ливонского ордена рыцарей-крестоносцев. По разным данным, на льду Чудского озера собралось от 10 до 12 тысяч рыцарей. У Александра Невского было 15-17 тысяч воинов, большинство из которых были пешие «вои», значительно уступавшие немецким рыцарям в вооружении и боевой выучке.

В результате победы было остановлено продвижение крестоносцев на восток и заключён договор, согласно которому ливонцы отказались от ранее захваченных русских земель.

Международный День супа

Слово «суп» произошло от французского «soupe», которое в свою очередь от латинского «suppa», что значит «хлеб, размоченный в отваре или бульоне». Суп, как блюдо в его современном понимании, сложился не более пяти столетий назад, когда появилась посуда, которая способна выдержать весь  процесс приготовления. Хотя, стоит отметить, что в Древнем Китае суп варили ещё за 100 лет до нашей эры. 

В мире насчитывается около 150 типов супов, которые подразделяются в свою очередь на более чем тысячу видов и при этом каждый из них имеет варианты. К примеру, известный исследователь кулинарного искусства Вильям Похлёбкин в своей книге рассказывает о 24 вариантах щей и 18 — ухи.  

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Добавлено: 05 апр 2018 в 00:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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