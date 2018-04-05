Дерипаску выдвинули в совет директоров «Норникеля»

Олег Дерипаска — основной акционер и член совета директоров «Русала», владеющего 27,8% акций ГМК «Норильский никель», — выдвинут в совет директоров этой компании, говорится в сообщении на ее сайте.

Ранее о выдвижении Дерипипаски в совет ГМК писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их словам, акционерное соглашение от декабря 2012 года не предусматривает на этот счет никаких ограничений для мажоритариев «Норникеля», однако между сторонами существовала устная договоренность о том, чтобы воздерживаться от подобных шагов.

В совет директоров компании и список кандидатов не включены глава «Интерроса» Владимир Потанин (владелец 32,9% ГМК), который руководит «Норникелем» с конца 2012 года, и Роман Абрамович (4,2% ГМК вместе с Александром Абрамовым).

Ранее Дерипаска и Потанин несколько раз спорили за контроль над «Норникелем», а также по поводу размера дивидендов и капитальных затрат компании.