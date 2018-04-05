«Держитесь!» — жители Питера поздравили НАТО с Днём рождения (ВИДЕО)

4 апреля 1949 года была создана Организация Североатлантического договора. В среду НАТО отметило свой 69-й день рождения.

Изначально Альянс создавался как противовес коммунистической системе ценностей, буквально — для защиты европейских стран от советского вторжения.

Уже больше четверти века мы наблюдаем некоторый парадокс: Советский Союз остался только в учебниках по истории, а НАТО продолжает своё существование, расширяется за счёт новых стран в своём составе и увеличивает военное присутствие в Восточной Европе.

Но сегодня — не повод для военно-политических дискуссий. Жители Санкт-Петербурга решили от души поздравить НАТО с праздником и пожелать организации удачи и крепкого здоровья.