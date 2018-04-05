Для покупки доступна Toyota Camry нового поколения

Toyota начала прием заказов на новое поколение бестселлера Toyota Camry. Автомобиль восьмого поколения создан на абсолютно новой платформе GA-K семейства TNGA и производится на заводе Тойота в Санкт-Петербурге для рынков России, Беларуси и Казахстана.



Кузов Camry восьмого поколения стал на 30% жестче, а новая подвеска обеспечивает беспрецедентно азартную управляемость при традиционно высокой плавности хода.

Новое поколение Camry будет представлено в России с тремя бензиновыми двигателями, включая новый V6, агрегатированный 8-ступенчатой АКП.

Абсолютно новая Camry предлагается на российском рынке по цене от 1 399 000 рублей.

Впервые за восемь поколений Camry получила нетипично низкий, динамичный профиль с характерной, ниспадающей линией крыши и изогнутой подоконной линией.

Новая Camry будет предложена на российском рынке с тремя бензиновыми двигателями – экономичными и надежными рядными «четверками» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и новым топовым 3,5-литровым V6. Теперь для Toyota Camry доступен проекционный дисплей, обеспечивающий доступ к обширному перечню информации – от мультимедиа до адаптивного круиз-контроля.