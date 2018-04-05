Дом 2 - Дневной - Выпуск 5078 - Lite (05.04.2018) ТНТ

Добавлено: 05 апр 2018 в 09:07 ,

Дневной выпуск Lite 5 апреля свежая серия. Анастасия Ендальцева флиртовала с Шоки и говорила, что рассматривает его, как только он разберется с Марго, пусть приходит. Шоки обнимал Настю, носил на руках, та не сопротивлялась. Потом Шоки и Ендальцева сидели вместе на диванчике в обнимку и общались. Илья Яббаров позвонил своей маме и пригласил ее на проект. Илья хочет, что мама познакомилась с Аленой, приняла участие в шоу. Мама не может в это воскресенье, приедет в следующее. Илья спросил Алену, готова ли она знакомиться с его мамой. Рапунцель ответила, что готова.





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