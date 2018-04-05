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» » Дом 2 - Остров любви - 5078 выпуск (05.04.2018) ТНТ

Дом 2 - Остров любви - 5078 выпуск (05.04.2018) ТНТ


Добавлено: 05 апр 2018 в 09:07,
Остров любви выпуск 5 апреля свежая серия. На поляне участники отпраздновали день рождения Кирилла Воробьева. В качестве сюрприза новенькая Таня Рудакова станцевала Кириллу танец и заявила, что следующая “Свадьба на миллион” будет их с Кириллом. Кириллу понравился такой подарок на свой день рождения. Алексей Кудряшов нес в комнату корзинку с цветами и фруктами для романтика с Настей. Капаклы и Купин посоветовали Леше подарить букет маме, это будет приятно и маме, и Насте. Кудряшов к совету прислушался, Анжела Иосифовна была рада. Настя с Лешей развесили в комнате свои совместные фотографии.


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Добавлено: 05 апр 2018 в 09:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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