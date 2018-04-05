Другой ЦСКА, другой "Арсенал": армейцы 12 лет спустя вновь сыграют с "канонирами"

Московский ЦСКА в четверг спустя 12 лет вновь выйдет на поле стадиона "Эмирейтс" в Лондоне, но на этот раз встреча с "Арсеналом" пройдет в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

"Арсенал" примет ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы, встреча начнется в 22:05 мск.

Воспоминания о матчах этих команд, состоявшихся на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2006/07, стали одной из главных тем для обсуждения в преддверии новой встречи. Тогда ЦСКА победил в Москве - 1:0, а в Лондоне была зафиксирована ничья - 0:0. Смогут ли армейцы также удачно сыграть против "Арсенала", покажет время, но вопросы о тех играх на предматчевой пресс-конференции стояли особняком. При этом, как оказалось, капитан "красно-синих" Игорь Акинфеев каких-то особых эмоций, говоря о встречах 12-летней давности, не испытывает.

Вернуть свой 2006 год: тренировка ЦСКА перед матчем 1/4 финала ЛЕ с "Арсеналом". Фото

"Нет, тот матч не пересматривал, какие-то моменты помню, но это все прошлое. Прошлым жить не хочу, нужно жить настоящим и будущим. Это совсем другой "Арсенал" и совсем другой ЦСКА, параллелей проводить здесь не стоит", - подчеркнул голкипер.

"Смотрел ту игру, но нюансы стерлись из памяти, - признался главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. - Московский матч лучше помню, в том сезоне феерил (Даниэл) Карвальо. Вот это осталось в памяти с тех пор".

Головин вместо Карвальо

Даниэла Карвальо в составе ЦСКА уже нет, но зато есть перспективнейший Александр Головин, которого СМИ уже не раз сватали именно в "Арсенал". Журналисты не могли не спросить главного тренера "канониров" Арсена Венгера об интересе к российскому хавбеку. "В данный момент это не обсуждается. Я не думаю, что уместно говорить об игроке ЦСКА за день до игры с ними", — сказал Венгер, которого цитирует sportsmole.co.uk.

Игорь Акинфеев: лондонский "Арсенал" не команда второй лиги, а великий клуб

К сожалению, перед игрой с "Арсеналом" вновь приходится говорить о потерях у армейцев, причем опять в защитной линии. К травмированным Марио Фернандесу и Виктору Васину добавился еще и дисквалифицированный Кирилл Набабкин. Ответную встречу с "Арсеналом" рискуют пропустить полузащитники Понтус Вернблум и Бибрас Натхо, которые "висят" на карточках.

"Арсенал" же, наоборот, получил усиление в лице форварда Александра Ляказетта, который восстановился после травмы и готов сыграть с ЦСКА с первых минут. В предматчевой тренировке лондонцев принял участие и голкипер Петр Чех, однако его шансы выйти на поле невелики.

Спорт вне политики

К сожалению, серьезный резонанс перед предстоящими матчами вызвал политический вопрос ввиду весьма напряженных отношений между Россией и Великобританией. Но, как подчеркнул Ганчаренко, думать об этом не стоит.

"Мы должны думать о футболе. Надеюсь, все болельщики, которые приедут в Лондон, а затем в Москву, будут думать о поддержке команды, а не о посторонних вещах. Мы, тренеры и спортсмены, должны думать о спорте, а не о политике. А вообще, можете приехать на чемпионат мира и убедиться, что Россия - прекрасная страна, (здесь) прекрасные люди и прекрасные стадионы", — заявил Ганчаренко на пресс-конференции.