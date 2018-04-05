Два украинских телеканала проверят после показа советских фильмов

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести внеплановые проверки на телеканале «Интер» и «ВОЛЯ CINE+MIX» из-за трансляции фильмов с участием артистов, которые, как утверждают власти страны, угрожают национальной безопасности Украины.

Согласно информации регулятора, канал «Интер» демонстрировал в эфире кинокартины «Афоня», «Мэри Поппинс, до свидания», «Гараж», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Офицеры», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» и «Д'Артаньян и три мушкетера».

На телеканале «ВОЛЯ CINE+MIX» украинцам показывали кино с участием актера Александра Панкратова: «За прекрасных дам!», «Я сама» и «Ребенок к ноябрю», а также фильм «Чехарда» — с участием актрисы Алисы Фрейндлих.