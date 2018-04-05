Джонсон выдвинул РФ новое обвинение

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал предложение России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Скрипаля «нелепым» и обвинил Москву в попытке скомпрометировать независимое расследование организации, передает РИА «Новости».Ранее в среду Россия созвала специальное заседание ОЗХО, на котором представила подготовленный совместно с Китаем и Ираном проект решения, предполагающий совместное российско-британское расследование инцидента в Солсбери.«Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность», — прокомментировал инициативу российской стороны глава британского МИД Борис Джонсон.Он также заявил, что своим голосованием мировое сообщество «вновь продемонстрировало сплоченную тактику защиты международного следственного процесса».