Эксперт оценил заявление «Газпрома» о снижении украинского транзита газа

Эксперт Фонда энергетического развития Игорь Юшков прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о десятикратном сокращении транзита газа через Украину. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, полностью отказаться от транзита через Украину у «Газпрома» не выйдет. Юшков отметил, что Украина при полной реализации «Северного потока - 2» и «Турецкого потока» станет закрывающим поставщиком.

Эксперт отмечает, что в случае постройки газопроводов и сохранения закупок на уровне минувшего года полностью отказаться от Украины невозможно. Юшков подчеркивает, что «Газпром» не ставит цель полностью отказаться от украинского транзита, так как снабжать голубым топливом Румынию и Молдавию таким образом целесообразнее.