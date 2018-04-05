Эксперт рассказал, что означает для РФ выздоровление Юлии Скрипаль: "Хорошие новости"

То, что Юлия Скрипаль пришла в себя, с ее слов, неделю назад, и ее дальнейшее выздоровление говорит об одно: она была отравлена не нервно-паралитическим веществом, именуемым на Западе «Новичок».
С таким заявлением выступил Игорь Никулин, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН. Эксперт считает происшествие в Солсбери от 4 марта спланированной провокацией.
"Порадуемся за Юлию Скрипаль, гражданку Российской Федерации. Это хорошие новости. Но данное обстоятельство свидетельствует о том, что, скорее всего, для ее отравления было применено другое вещество, а не А-234 "Новичок", которое называла глава британского правительства Тереза Мэй", - цитируют Никулина СМИ.