Эксперты Кудрина и ВШЭ предложили реформу образования за 8 трлн рублей

Высшая школа экономики (ВШЭ) и Центр стратегических разработок (ЦСР) бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина подготовили доклад «12 решений для нового образования», в котором представили проект реформирования российского образования. Как сообщает РБК со ссылкой на документ, стоимость модернизации превышает 8 трлн рублей.

В проекте реформ предлагается создать систему поддержки раннего развития детей до трех лет, построить 40 новых центров модели «Сириус» и внедрить в школах учебные комплексы на базе искусственного интеллекта. Полноценная реализация всех инициатив потребует 4,6 трлн рублей дополнительного бюджетного финансирования на шесть лет.

Издание подсчитало, что с учетом внебюджетных инвестиций, в том числе частно-государственного партнерства при строительстве школ, сумма вырастет до 8,3 трлн рублей.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил отказаться от проверки уровня знаний учащихся путем проведения Единого государственного экзамена. В ответ глава Минобрнауки Ольга Васильева заявил, что система ЕГЭ «совершенствовалась последние годы, выводя, в частности, из заданий тестовую часть». Кроме того, она пообещала продолжить контроль за процессом проведения ЕГЭ для обеспечения его объективности, а также усилить работу по совершенствованию самого механизма тестирования.