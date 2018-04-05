Эксперты Московского экономического форума ждут от Президента смены социально-экономического курса

Накануне в Москве завершился шестой по счету Московский экономический форум. Ежегодное мероприятие традиционно объединяет экономистов, предпринимателей, ученых, политиков и экспертов разных взглядов – от консерваторов до социалистов, но дружно выступающих за суверенный путь развития России. Магистральная тема МЭФ-2018 говорит сама за себя – «Россия и мир: образ будущего». И этот образ в умах патриотической общественности оказался неразрывно связан с ожиданием социально-экономической революции сверху. Революции по инициативе народа и вновь избранного им Верховного главнокомандующего. Ближайшая точка отсчета – назначение Владимиром Путиным нового кабинета министров в мае нынешнего года. Кадровые перемены во власти назрели уже давно, более того, есть серьезный риск, что они перезреют – и тогда панельные дискуссии и пленарные заседания уже вряд ли исправят ситуацию.

Примечательно, что форум впервые проводился на площадке Российской академии наук. В послании Федеральному собранию месяц назад Президент много говорил о необходимости научного прорыва, технологического рывка всей страны. В этой связи на первый план выходит фундаментальная наука в лице РАН – усиление ее поддержки, казалось бы, должно быть неоспоримым. Но в Правительстве не торопятся выполнять директивы Владимира Путина – точно также, как были проигнорированы многие важнейшие пункты майских указов Президента от 2012 г. О положении дел в науке и своих надеждах участникам форума рассказал президент РАН Александр Сергеев. Ряд его заявлений по изменениям в системе образования были особенно смелыми.

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, – рассказал Сергеев.

Ученые, понятное дело, готовы, но вопрос – что по этому поводу думают либералы-экономисты во власти? Результаты их управления научной сферой в последние годы неутешительны. Главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин в конце мая сообщил, что число покинувших страну высококвалифицированных специалистов увеличилось с 20 тыс. в 2013 г. до 44 тыс. в 2016 г. С 1990 г. число исследователей в стране сократилось в 2,7 раза, а среднее сокращение персонала, сосредоточенного на научных разработках, с 2000 г. составляет 1,3% в год. Молодые ученые-энтузиасты в многочисленных интервью честно признаются, что хотели бы оставаться на Родине, но у них банально нет необходимых материалов для опытов в лабораториях, а заказанных образцов не дождешься месяцами. На МЭФ также были оглашены любопытные цифры – средняя зарплата работника Правительства – 200 тыс. рублей в месяц, а зарплата замруководителя РАН – 85 тыс. рублей. А всего на 2018 год в бюджете заложено 4 млрд. рублей на нужды Академии. В суровых реалиях конкуренции обеспечить прорыв при таких тылах просто не представляется возможным.

То есть Президент говорит о необходимости срочно ликвидировать технологическое отставание, а компрадорская «элита» во власти снова все саботирует, распределяя бюджет по своему усмотрению. В этом – весь медведевский кабмин, которому досталось на орехи от сопредседателя Форума, президента ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина.

– выразил свое мнение Бабкин.

Позитивно оценил перспективы российской экономики академик РАН, советник Президента Сергей Глазьев. Все у нас в порядке с производственным потенциалом и трудовыми ресурсами, да вот одна знакомая беда – колониальная кредитно-денежная политика Центробанка и Минфина вставляет палки в колеса локомотиву российской промышленности.

, – завершил Глазьев доклад, который можно считать прямым сигналом к действию для Владимира Путина.

И экспертам, и почувствовавшим результат на себе простым гражданам очевидно, что экономическая политика монетаристов давала более-менее сносные показатели только при высоких ценах на нефть. В начале и первой половине 2000-х годов хозяева метрополии успешно заманили Россию в нефтедолларовую кабалу. Затем пара резких манипуляций с курсом – и мы оказались на обочине, откуда никак не можем съехать из-за упорного следования либеральным догмам о «невидимой руке рынка».

Журналисты ждали выступления экс-кандидата в Президенты-2018, директора Совхоза им. Ленина Павла Грудинина – и ожидания вполне оправдались. При всей очевидности тупика, в который ведет страну действующее Правительство, Грудинин уверен в скором объявлении Путиным принципиально новой экономической программы. Его выступление отличалось от слов коллег, большинство из которых можно считать хоть и консервативными, но все же капиталистами. Что до уступившего в президентской гонке, он напирал именно на социалистические завоевания и необходимость «левого поворота».

, – резюмировал Грудинин.

В унисон с Грудининым на одном из заключительных круглых столов выступил экономист, обозреватель «Царьград ТВ» Юрий Пронько, сделав акцент на недопустимости продавливания изменений через стихийную революцию снизу. При этом эксперт с трудом сохранял спокойствие при анализе работы финансово-экономического блока либералов.

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***

Из условно периферийных мероприятий самой яркой на форуме получилась дискуссия-рубка отечественных промышленников с либералами, в результате которой фарисействующие теоретики из Высшей школы экономики со своей методичкой «открытости всему миру» были подняты на смех публикой. Тема прений была обозначена как «Протекционизм или глобализация?». Профессор ВШЭ Марк Урнов в своем выступлении по традиции полил грязью «отсталую Россию» и ее «никчемный народ».

В этот момент из зала начали доноситься выкрики типа – «чушь собачья»! Видимо, отвык г-н Урнов выступать перед народом, перед неравнодушной к происходящему в стране аудиторией. Это совсем не то, что промывать мозги «продвинутой» мажористой молодежи, потому и нервы начали сдавать. «Не знаю, какую чушь я там несу – собачью или кошачью, – я сюда пришел не для того, чтобы кого-то в чем-то убеждать…», – начал обороняться Урнов.

Через некоторое время слово взял сыровар Олег Сирота, начавший с вопроса двум «экспертам» от ВШЭ – Урнову и Алексею Портанскому – производили ли они сами в жизни хоть что-то своими руками. Отрицательный ответ породил смех в зале, после чего Урнов взял под руку коллегу и со словами – «Вы мне надоели!» – попытался вместе с ним покинуть дискуссию, впрочем, быстро одумавшись и вернувшись на место.

, – в пух и прах разбил фермер-сыровар своих конкурентов.

***

Очередной МЭФ не разочаровал, хотя и стал менее активно, по сравнению с прошлыми годами, светиться в новостных лентах. Трезвые головы, здравые мысли, сильные промышленники, талантливые ученые, суверенные экономисты – мы снова убедились: все это добро у нас в стране имеется, осталось сделать самую малость… и такой титанический шаг одновременно. Шага этого, повторяюсь, ждут именно от нового-старого Президента. Как рассказывали в кулуарах Форума, экс-министр финансов Алексей Кудрин и его Центр стратегических разработок времени даром не теряют, активно работают над собственной экономической программой. Но продолжать прислушиваться к идеям этого серого кардинала глобалистов в России – смертеподобно.

Посыл у большинства спикеров МЭФ был предельно простой – новая экономическая политика должна стимулировать производство и одновременно покупку товаров и услуг (потребительский спрос). Новому Правительству (со старым разговор бесполезен) заочно предлагалось консолидироваться и работать в команде. В общем-то можно использовать любую по форме, но обязательно народную по содержанию стратегию развития экономики. Если в ближайшее время этого не сделать, то, по словам Грудинина, с Россией может произойти то же самое, что с СССР 25 лет назад.

Сейчас во власти идет скрытая от наших глаз подковерная возня, и пока неизвестно, чем закончится дело. Но выступавшие напомнили аудитории слова Президента – внутренняя повестка становится для него приоритетом. Большинство участников форума, – в частности, Глазьев, Пронько, Грудинин – выразили надежду, что Владимир Путин возьмет на себя ответственность за скорые социально-экономические преобразования. В конце концов, Путин на сегодня обладает сильнейшим политическим ресурсом. Так кто же, если не он?

Похоже, прав был античный философ Ксенофонт – история словно движется по спирали, на новых витках возвращаясь к «хорошо забытому старому». Ситуация в глобальной экономике сегодня такова, что для России все может закончиться либо поистине колоссальным рывком, либо страшным падением. Народные чаяния требуют от Президента ни много ни мало осуществления революции сверху. Звучит жестко, но пассивность и неопределенность в нашем случае обойдутся стране значительно дороже…

Иван Ваганов