Ельченко: Агрессия России в Украине превратилась во всемирную гибридную войну

Заявленные президентом РФ Владимиром Путиным в 2007 году планы о разрушении однополярного мира переросли в кровавую агрессию РФ против Грузии, нападение на Украину и, в конце концов, в гибридную войну мирового масштаба. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

«Гибридная война, которую ведет Россия против Украины, постепенно превращается во всемирную гибридную войну. Она ведется на всех уровнях, в разных полях сражений и с разной интенсивностью», – сказал он.

Ранее Владимир Ельченко заявил, что Крым начинает становиться «горячей точкой».

Фото: Крым.Реалии