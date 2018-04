Facebook признал утечку данных 87 млн пользователей

Технический директор Facebook Майк Шрепфер опубликовал заявление, в котором утверждает, что британская компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, могла собрать личные данные до 87 млн пользователей социальной сети. Ранее сообщалось об утечке данных из 50 млн аккаунтов.

Напомним, в середине марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей собрала данные 50 млн пользователей Facebook. 21 марта Марк Цукерерг извинился за произошедшее.

«Мы полагаем, личные данные до 87 млн человек с Facebook, преимущественно в США, могли быть ненадлежащим образом переданы Cambridge Analytica»,— говорится в тексте заявления.

В свою очередь Cambridge Analytica разместила на своем сайте сообщение, в котором утверждает, что не могла получить данные более чем 30 млн человек.

«Сегодня компания Facebook заявила, что информация, касающаяся до 87 млн человек, могла быть ненадлежащим образом получена исследовательской компанией GSR (Global Science Research; была нанята Cambridge Analytica для сбора данных пользователей социальной сети). Cambridge Analytica имела лицензию на использование [полученных] от GSR данных не более чем 30 млн человек, о чем четко прописано в нашем контракте с исследовательской компанией. Мы не получали больше данных», — говорится в заявлении.

Cambridge Analytica licensed data from GSR for 30 million individuals, not 87 million. We did not receive more than 30 million records from research company GSR.

— Cambridge Analytica (@CamAnalytica) 4 апреля 2018 г.

В связи с утечкой данных пользователей 10-11 апреля в Конгрессе США состоятся слушания, на которых даст показания основатель Facebook Марк Цукерберг.

«Слушания станут важной возможностью пролить свет на критические проблемы конфиденциальности данных пользователей и помогут всем американцам лучше понять, что происходит с их информацией в сети», — цитирует Reuters сообщение Конгресса.