Финляндия дала разрешение на строительство «Северного потока-2»

Власти Финляндии дали разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG в отношении участка, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии», – говорится в сообщении.

Разрешение носит условный характер. Это означает, что проект строительства должен соответствовать условиям, изложенным в решении финского правительства. Разрешение будет действительно в течение 50 лет, после чего его нужно будет обновить.

Из 1220 километров газопровода по дну Балтийского моря около 374 пройдут по исключительной экономической зоне Финляндии.

Ранее сообщалось, что немецкие власти выдали разрешение на строительство «Северного потока-2».

Фото: EPA