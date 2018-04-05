Финляндия разрешила строительство «Северного потока — 2»

Власти Финляндии выдали разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне, сообщается на сайте правительства страны.

Ранее все необходимые разрешения на строительство «Северного потока — 2» выдали власти Германии.

«Северный поток — 2» — это проект строительства двух ниток газопровода из России по дну Балтийского моря до Германии. Он пройдет рядом с первым «Северным потоком». Оба трубопровода позволят России отказаться от перекачки газа через Украину.

Коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» причинит экономике Украины ущерб в размере порядка 3 млрд долларов, или 3% ВВП страны.