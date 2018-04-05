Фитнес-клубы С.С.С.Р.: отзывы и преимущества

Одна из самых крупных и качественных сетей фитнес-клубов в России на сегодняшний день – С.С.С.Р., что расшифровывается как «Сеть Спортивных Сооружений России». Она включает в себя 27 спортивных клубов, в которых можно заниматься огромным количеством видов спорта, начиная от бодибилдинга, заканчивая акваэробикой.

Клубы С.С.С.Р. работают в Москве и Московской области. В столице они расположены как в центре, так и на окраинах, поэтому, где бы вы ни жили или работали, неподалеку, скорее всего, будет один из клубов.

Но самое важное – это не количество клубов, а их качество, которое определяется работой тренеров и оборудованием. Весь персонал имеет профильное образование, большой опыт, как в спорте, так и в преподавании. Тренеры умеют объяснить, донести до понимания человека как именно нужно выполнять то или иное упражнение. Кроме того, многие тренеры сети клубов С.С.С.Р. являются бывшими или действующими профессиональными спортсменами. Некоторые из них принимали участие или участвуют в российских или международных соревнованиях, что, безусловно, говорит об их высочайшем уровне подготовки.

Тренеры проводят групповые и индивидуальные занятия, помогают клиентам постичь технические тонкости выполнения тех или иных упражнений, составляют для них программу питания, ведь чтобы похудеть или набрать мышечную массу одних занятий недостаточно. Кстати, в клубах сети можно приобрести спортивное питание.

Тренажерные залы по всей сети оснащены самым современным оборудованием, за которым осуществляется постоянный надзор и контроль, что позволяет минимизировать вероятность поломки. Безопасность занятий – один из самых главных приоритетов сети С.С.С.Р.

Помимо кардио и силовых тренажеров в каждом клубе оборудованы залы для групповых занятий. Популярностью пользуются занятий по аэробике, йоге, единоборствам и сайкл студии. В клубах также есть бассейны, где можно просто поплавать в свое удовольствие, а можно позаниматься по одной из групповых программ. Разумеется, есть и разные виды саун: финские, хаммам и даже инфракрасные сауны.

Это далеко не все услуги, которыми можно воспользоваться в сети клубов. Чтобы подробнее узнать о них, рекомендуем почитать отзывы о клубах С.С.С.Р. Причем, чтобы не читать общую информацию, ищите ее сразу о том клубе, который находится к вам ближе всех, например, отзывы о С.С.С.Р. Жулебино, отзывы С.С.С.Р. на Красносельской и т.д.