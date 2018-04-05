ФСБ назвала самую опасную террористическую организацию

Первый заместитель директора ФСБ России, генерал армии Сергей Смирнов назвал самую, с точки зрения спецслужбы, опасную террористическую группировку — это «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в Российской Федерации).

Данная террористическая организация «наиболее опасна с точки зрения своих действий, своей пропаганды, поэтому она выделена» — дело в том, что региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) собирается разработать алгоритм борьбы с этой конкретной организацией, передает РИА Новости.

«Но это не значит, что мы не занимаемся другими террористическими организациями», — сказал генерал Смирнов журналистам после 32-го заседания совета РАТС ШОС. По его словам, алгоритм будет разработан для «компетентных органов, то есть спецслужб той или иной страны».

При РАТС ШОС существует постоянная рабочая группа, пояснил первый замдиректора ФСБ РФ, которая «методами работы спецслужб занимается выявлением» террористов и формирует «реестр, соответствующие базы данных по действиям на той или иной территории тех или иных лиц».