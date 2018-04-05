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ГД в первом чтении одобрила блокировку «порочащих» сайтов


Добавлено: 05 апр 2018 в 22:10, Категория: Новости на сегодня
ГД в первом чтении одобрила блокировку «порочащих» сайтов

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий ограничение доступа к интернет-ресурсам, отказавшимся удалять «сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Новый закон обусловлен спецификой распространения информации в интернете – для исполнения судебных решений необходимо наличие специальных механизмов.

Депутат от «Единой России» Сергей Боярский также отметил, что документ вводит понятие «владелец публичной сети». По его словам, под это определение подпадают интернет-ресурсы (соцсети и мессенджеры), которые в сутки посещают не менее 100 тысяч пользователей.

Законопроект, предусматривающий ускоренную блокировку сайтов с запрещенной информацией, был внесен в Госдуму 2 апреля. Он позволяет в течение одного рабочего дня блокировать информацию, признанную судом порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или компании.


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Добавлено: 05 апр 2018 в 22:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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