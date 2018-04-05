Глава Минкомсвязи допустил изменение законов из-за ситуации с Telegram

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров предположил, что после рассмотрения в суде дела об отказе Telegram предоставить ключи дешифровки сообщений, можно будет внести соответствующие изменения в законодательство.

«Такой прецедент очень новый, никогда такого правоприменения не было, никто наверняка не знает, как это правильно должно работать. Действительно, идет некая дискуссия — есть что передавать, нет того, что передавать. Нужно дождаться официального рассмотрения этих процедур. Я очень рассчитываю, что это будет рассмотрено на площадке того или иного суда, потому что судебное решение подтвердит или опровергнет те или иные нормы, которые сегодня в правовых актах есть», — цитирует его RNS.

Никифоров подчеркнул, что вопрос предоставления ключей дешифровки сообщений полностью находится в компетенции ФСБ. Он также отметил, что у спецслужбы имеются серьезные претензии практически ко всем известным в России и мире мессенджерам.

«Из самых популярных, наверное, можно выделить WhatsApp и Viber, они все еще даже не зарегистрировались в реестре организаторов распространения информации», — подытожил Никифоров.