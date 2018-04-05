Глава UFC: Макгрегор точно вернется к выступлениям в нынешнем году

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор совершенно точно вернется к выступлениям в этом году.

Ранее Уайт заявлял, что Макгрегор, который не участвовал в боях MMA с ноября 2016 года, когда завоевал титул UFC, победив американца Эдди Альвареса, может вернуться в сентябре, а его соперником, возможно, станет победитель поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем.

"Конор возвращается в этом году на 100%. Он будет бороться в этом году", – сказал Уайт, которого цитирует express.co.uk.