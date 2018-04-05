Главное - не запустить: лечение синусита

Насморк и заложенность носа зачастую считают симптомами, не вызывающими тревогу и не требующими применения каких-либо мер. Тем не менее если пустить все на самотек, то вполне можно в итоге потратить недельку-другую на лечение синусита или заработать его хроническую форму. Ведь синусит очень часто развивается из обычного ринита, в народе – насморка.

Что такое синусит

Синуситом называют целую группу воспалений околоносовых пазух. В зависимости от того, в каких из них начался воспалительный процесс – гайморовых, лобных, клиновидных или так называемом решетчатом лабиринте – выделяют следующие виды синусита:

гайморит (верхнечелюстные пазухи),

фронтит (лобные пазухи),

этмоидит (передний отдел решетчатого лабиринта),

сфеноидит (клиновидные пазухи).

Последний встречается редко, но является самым опасным, так как очаг воспаления находится близко к зрительным нервам. Но и все остальные так же способны вызвать множество осложнений вплоть до менингита – воспаления мягких оболочек вокруг головного и спинного мозга, что не приведет ни к чему хорошему.

Какие симптомы сопровождают синусит

В зависимости от вида синусита симптоматика может быть разной, но в целом для всех характерны следующие признаки:

болезненность лицевых отделов черепа, появляющаяся после сна;

усиление боли при наклоне головы вниз;

выделения из носа желтого и зеленого цвета, в которых есть гной, а также кровянистые;

невозможность прикоснуться к области глазных впадин, переносице или надбровным дугам из-за болезненных ощущений;

отек лица;

повышенная температура тела в районе 38-39°C.

Эти симптомы будут ярко выражены при острой стадии, которая чаще всего наступает в результате инфекций верхних дыхательных путей и аллергических реакций. Если ничего не предпринимать, то заболевание может принять хроническую форму, которая очень тяжело поддается лечению и может остаться на всю жизнь. Поэтому очень важно начать лечение синусита при первых симптомах, пройдя осмотр и получив предписания врача.

Способы лечения

Основная задача лечения – убрать отек слизистой оболочки, который мешает отверстиям канальцев выводить патологическое содержимое. Помимо антибиотиков, антигистаминных препаратов и различных процедур на область воспаления, часто назначают различные назальные спреи и капли, сужающие сосуды, которые помогают убрать заложенность. Однако они имеют ряд побочных эффектов, из-за чего не рекомендуется применять их больше пяти дней, а лечение синусита может продлиться дольше. В качестве альтернативы могут быть назначены такие растительные препараты, как СинуСтронг плюс. Благодаря наличию в составе только натуральных компонентов он не вызывает привыкания, спазма сосудов, повышения внутричерепного давления, поэтому может применяться, пока не наступит полное выздоровление. СинуСтронг плюс хорошо справляется с воспалением и отеком слизистых оболочек носа, а также помогает повысить иммунитет организм, что делает его отличным средством не только для лечения, но и профилактики синусита. Также, чтобы в будущем избежать новых воспалений, рекомендуется закаляться, принимать витамины и отказаться от вредных привычек.