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Главу карельского «Мемориала» оправдали по делу о детской порнографии


Добавлено: 05 апр 2018 в 17:35, Категория: Новости на сегодня
Главу карельского «Мемориала» оправдали по делу о детской порнографии

Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, которого обвиняли в изготовлении детской порнографии, сообщает «Медиазона».

Вместе с тем по статье о незаконном хранении оружия Дмитриев признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.

Напомним, обвинение требовало для Дмитриева девять лет колонии строгого режима. При этом Дмитриев настаивал на своей невиновности, а наличие снимков несовершеннолетней дочери объяснял тем, что фиксировал ее физическое развитие для отчетности перед органами опеки.


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Добавлено: 05 апр 2018 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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