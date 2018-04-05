Главу карельского «Мемориала» оправдали по делу о детской порнографии

Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, которого обвиняли в изготовлении детской порнографии, сообщает «Медиазона».

Вместе с тем по статье о незаконном хранении оружия Дмитриев признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.

Напомним, обвинение требовало для Дмитриева девять лет колонии строгого режима. При этом Дмитриев настаивал на своей невиновности, а наличие снимков несовершеннолетней дочери объяснял тем, что фиксировал ее физическое развитие для отчетности перед органами опеки.