Госдума ввела в УПК новые меры пресечения

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому в России появляется новая мера пресечения — запрет на совершение определенных действий.

В тексте документа, опубликованном в СОЗД ГАС «Законотворчество», поясняется, что в Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесена новая статья — 105.1 («Запрет определенных действий») — в отношении подозреваемых или обвиняемых.

Теперь суд может запретить им общаться с определенными лицами, пользоваться средствами связи, получать и отправлять письма, телеграммы и т.п., посещать конкретные мероприятия и участвовать в них, бывать в каких-то местах (или приближаться к ним на расстояние меньше указанного судом), управлять транспортным средством (если преступление связано с эксплуатацией транспорта или нарушением ПДД).

Кроме того, новая статья УПК позволяет запретить подозреваемым или обвиняемым покидать помещение, в котором они проживают, в определенные периоды времени — например, по ночам.

Ограничений на применение перечисленных в статье мер нет. Суд может использовать как отдельные запреты, так и их сочетания — вплоть до всех сразу из списка. Также допускается сочетание ограничительных мер по статье 105.1 с залогом или домашним арестом.

Нарушителям запрета могут заменить меру пресечения на более строгую.