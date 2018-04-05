Гренландские киты регулярно обновляют свой песенный репертуар

Ученые из Вашингтонского университета, Норвежского полярного института и Музея естественной истории Осло провели исследование песен, которые исполняют самцы гренландского кита. Авторы работы убедились, что киты часто обновляют свой репертуар. Большинство песен исполняется ими не больше нескольких дней, а к следующему году набор песен сменяется полностью.

Гренландские киты (Balaena mysticetus) распространены в холодных водах северного полушария. Они встречаются в Охотском и Беринговом морях, в водах Канадского архипелага, у берегов Гренландии и Шпицбергена. Их длина может превышать двадцать метров, а вес достигает ста тонн или даже больше. Они довольно интенсивно общаются друг с другом, издавая звуки, правда, неслышимые человеком – частота вокализаций гренландского кита менее тысячи герц, то есть их диапазон лежит в области инфразвука. Сигналы китов служат для общения между ними, а в период размножения самцы издают особенно долгие, сложные и изменчивые брачные призывы – «песни».

Исследователи записывали пение гренландских китов в популяции архипелага Шпицберген. Сезон активного пения длится у китов с ноября по апрель. Ведущий автор исследования Кейт Стаффорд (Kate Stafford) говорит: «Когда мы устанавливали гидрофоны, то надеялись записать хотя бы несколько песен». Однако киты пели круглые сутки в течение всего зимнего сезона размножения, а песни их часто менялись. За четыре зимних сезона (с 2010 по 2014 год) ученым удалось записать 184 разных песни.

Сходные брачные песни имеются у другого вида – горбатых китов (Megaptera novaeangliae), но их репертуар обновляется раз в год. Пение самцов гренландских китов куда разнообразнее. Набор песен полностью обновляется ежегодно. Некоторые мелодии “удерживаются в эфире” меньше суток, другие исполняются несколько дней или недель.

Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.