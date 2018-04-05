Гройсман: На местах не должны появляться новые князьки

За последние годы местные бюджеты выросли более, чем в три раза. Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

По его словам, все уровни власти должны нести ответственность за успех государства и экономическое развитие.

«Также не должно быть так, что на местах появляются новые князьки, которые, прикрываясь заботой о людях, максимум обустраивают ландшафт местности, а миллиарды кладут на банковские счета, забывая о необходимости развития территории», — заявил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Гройсман призвал общественные заведения пройти проверку ГосЧС.

Фото: Владимир Гройсман / Facebook