Херсонский суд отпустил капитана российского судна «Норд»

Капитан крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко, арестованный украинскими пограничниками, был в четверг вечером освобожден до основного разбирательства решением Херсонского городского суда.

Об этом сообщает РИА Новости, приводя заявление адвоката Дмитрия Щербины, представляющего на Украине интересы российского экипажа.

В частности, адвокат рассказал, что Херсонский суд перенес избрание меры пресечения Горбенко с вечера четверга на пятницу, при этом он напомнил, что срок определения по задержанию Горбенко истекает вечером 5 апреля. Пресс-секретарь прокуратуры Крыма, входящей в состав Генеральной прокуратуры Украины, Татьяна Тихончик пояснила, что перенос был вызван техническими причинами.

«Суд освободил до основного разбирательства. Завтра будет слушаться мера пресечения в 13.30», - сообщил Щербина.

Напомним: рыболовецкое судно «Норд», следовавшего в Азовском море под флагом России, было задержано украинскими пограничниками 25 марта. На борту судна находится экипаж из 10 человек – граждан России.