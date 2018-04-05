Ходаковский: «Люди Захарченко режут предприятия на металлолом»

Назначенные главарем «ДНР» «руководители» предприятий уничтожают инфраструктуру в ОРДО.

На данный момент режут на металлолом предприятия оборонного комплекса вблизи линии соприкосновения. Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский отметил: «За последние годы Захарченко сделал все, чтобы постараться уничтожить возможности своих „конкурентов“, уничтожая одновременно базу, на которой держалась наша оборона. Подкупая корпусное руководство, он назначал на боевые подразделения такое „дно“, которое даже если бы хотело не вредить — все равно вредило бы. Приоритеты назначенцев Захарченко к войне никакого отношения не имеют. Пришли они на завод ДЗРХИ — вырезали его до основания; стали они на шахте — тает на глазах… заправка у линии соприкосновения простояла четыре года — начали резать на металлолом».

По словам Ходаковского назначенные на должность руководители продолжают создать видимость успешной работы предприятий и обеспеченности формирований боевиков. Он отметил: «Самое страшное, что эти предатели и очковтиратели для отчетности формируют совсем иную картинку — поголовно все. Если посмотреть на то, что они рисуют в отчетах — у нас столько войск и они так обеспечены, что Украине никак не собрать требуемого по канонам военного дела перевеса, и любой большой дядя, почитав бумаги и не располагая реальным пониманием скажет: какой там северный ветер — да они и сами неплохо справятся».