Игорь Друзь: На Украине детей зомбируют пропагандой бандеровщины и сексуальных извращений

На Украине, как известно, существует режим латиноамериканского типа: это проамериканская либеральная диктатура, имеющая в себе некоторые элементы нацизма. Как и в Южной Америке, либеральные олигархи Украины, имеющие паспорта Израиля, Кипра и других стран содержат своеобразные «эскадроны смерти» из националистических боевиков.

Они используют их для внесудебных расправ над инакомыслящими, как это было, например, в Одессе 2 мая 2014 года. Также необандеровцев использовали для войны с восставшим Донбассом и в целях пропаганды. Однако сейчас прорусское повстанческое движение придавлено, война на Донбассе приостановлена. А наличие вооруженных отрядов начало создавать проблемы властям. С самого начала правящий олигархат Украины твердой рукой показал бандеровцам, кто на Украине хозяин, и где на самом деле место бандеровской челяди. Тех укро-нацистов, которые пытались «качать права» сразу же после победы майдана начали арестовывать, а то и отстреливать. Порошенко запретил наличие в парламенте бандеровской партии «Свобода», отняв у нее голоса с помощью фальсификаций.

Но, очевидно, что уроки не пошли впрок бандеровцам. Поэтому сейчас Порошенко взялся за них еще более серьезно. В тюрьму пошла националистка Надежда Савченко, которая посмела вести пьяные разговоры о свержении правящего режима. Был проведен обыск в месте дислокации батальона «Азов» с задержаниями и насилием. Начата интенсивная кампания по дискредитации националистов в СМИ Украины.

С самого начала своего возникновения украинский национализм был нелепым и искусственным явлением. Олигархат взращивал его только для борьбы с Русским миром, но никак не для того, чтобы он играл самостоятельную роль. Сам проект «национального государства Украина», который отстаивают бандеровцы, никому не нужен. Олигархату Украина нужна в качестве дойной коровы, а западным кураторам – в качестве орудия для агрессии против России. К тому же бандеровцы раздражают Запад своим отстаиванием семейных устоев и элементов нравственности в то время, когда глобалисты лепят из народа Украины, как и из населения других земель безликую биомассу, уничтожая институт семьи как таковой.

Так что мы наблюдаем бесславный конец бандеровщины, которую совместно «валят» и местные власти, и их западные господа.

Послесловие от И. М. Друзя:

Конечно, на самом деле бандеровцы не являются правыми. Это – псевдоправые и псевдотрадиционалисты. Настоящие правые консерваторы той же Европы, или Америки поддерживают Россию и ЛДНР, некоторые даже воевали на стороне Новороссии. Жалкий удел бандеровцев закономерен. Но на примерах такой вот остервенелой ругани глобалистов мы ясно видим, что наша борьба была не напрасна. Действительно, мы общими усилиями пресекли евроинтеграцию, хоть и локально, пресекли дегенеративные движения феминисток и педерастов, питаемые грантами правительств США и ЕС. Это огромное достижение, ибо на Украине детей насильственно воспитывают настоящими дебилами, зомбируя их пропагандой бандеровщины, феминизма, сексуальных извращений. Духовное здоровье наших детей имеет важнейшее значение для нашего будущего и спасения народа. Что же касается экономических трудностей республик, то и на Украине жизнь весьма далека от процветания.

Игорь Друзь

http://rossiyaplyus.info/porosh-i-bandershtat/