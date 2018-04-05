Инсайдер о влиянии Меган Маркл на принца Гарри: "Она сделала его уверенным"

Меган Маркл и принц Гарри

Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон, написавший книгу "Меган: голливудская принцесса" (Meghan: A Hollywood Princess), сравнил Меган Маркл с бывшими девушками принца Гарри и сделал вывод, что американская актриса выгодно отличается от них. По мнению Мортона, Челси Дэви и Крессида Бонас с трудом переносили повышенное внимание к себе, а Меган с удовольствием купается в лучах славы.

Писатель поделился своим наблюдением за младшим сыном принца Чарльза. Как пишет Мортон, Меган не только прекрасно справляется с новой для себя ролью, но и положительно влияет на жениха.

Принц Гарри и Меган Маркл

Она сильная и уверенная в себе женщина, у которой есть собственное мнение. Это нравится Гарри. Не думаю, что он вообще собирался жениться на девушке из аристократических кругов. Он с детства был дерзким. Уверенность Меган в себе сделала его еще более уверенным. Они действуют в тандеме, что хорошо видно во время их официальных поездок. Гарри никогда раньше не выглядел таким расслабленным и непринужденным, как рядом со своей невестой сейчас,– выразил мнение писатель.