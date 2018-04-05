Инсайдеры говорят: Крис Пайн встречается с Аннабелль Уоллис

В последнее время в СМИ часто появляются новости о расставании прочных и не менее пар в Голливуде, а западные инсайдеры решили разбавить их, сообщив о новых отношениях звезды «Стартрека». 37-летний Крис Пайн встречается с 33-летней Аннабелль Уоллис, как говорит источник. На днях пару видели в аэропорту в Лондоне.



Как сообщил инсайдер, они вместе отдыхали на Гавайских островах несколько дней. Правда, по прибытии в столицу Великобритании звезды держались очень сдержано. Шли они на расстоянии друг от друга, что не давало повода думать об их романтических отношениях. Очевидно, что Пайн и Уоллис пока не готовы афишировать свои отношения. О том, что пара действительно отдыхала на Гавайах свидетельствует фотография в инстаграме девушки.

Напомним, что, пожалуй, самым знаменитым романом Уоллис были ее отношения с Крисом Мартином. Что до Пайна, то он встречался со многими звездами, среди которых были Оливия Манн, Зои Салдана, Зои Кравиц и другие.

Раннее 34-летний голливудский актер давал интервью для журнала «Flaunt» и рассказывала о том, что сниматься в «Несносных боссах-2» ему очень понравилось: «Это было нелепо и смешно. Мне кажется, что вторая часть получилась лучше первой. Ребята были очень хороши, они уделяли много внимания деталям и играли невероятно здорово. Мне понравилось, что у нас был достаточно свободный график. Нам давалась огромная свобода».

Кроме того, Крис порассуждал о связи поколений: «Наше поколение живет по принципу «травмы поколений». Мне нравится эта идея. Мне также нравится знать то, что я не один. Я продукт своих родителей, которые в свою очередь были рождены их родителями и т.д. Например, если мой пра-пра-пра-дедушка был алкоголиком, его зависимость сейчас имеет отражение на мне. Таким образом, если вы изучите более подробно свою родословную, вы поймете, кто вы есть».

А также Пайн поговорил о конкурентноспособности: «Я люблю конкурировать. Потому как, если нет конкуренции, тогда зачем мы делаем то, что делаем? Для меня конкуренция – это способ снова испытать радость».