Источник анонсировал санкции США против российских олигархов?

Американские власти намерены ввести санкции в отношении ряда крупных российских бизнесменов в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы в президентские выборы в США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, о введении санкций будет объявлено в четверг, 5 апреля. Конкретные фамилии источники не называют — отмечается лишь, что санкции грозят бизнесменам, «приближенным к президенту РФ и правительству».

В Белом доме и министерстве финансов США от комментариев в данной связи отказались.

Между тем телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники сообщает, что сотрудники офиса спецпрокурора США Роберта Мюллера, которая расследует предполагаемое вмешательство России в американские выборы, допросили двух «российских олигархов», посещавших США. При этом у одного из бизнесменов, прилетевшего в аэропорт Нью-Йорка на частном самолете, якобы проверили гаджеты.

Кроме того, команда Мюллера направила запрос на проведение допроса еще одного «российского олигарха», который не посещал США в последнее время, утверждают собеседники CNN.

Фамилии «олигархов» также не приводятся.