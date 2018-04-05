Итудис: баскетболисты ЦСКА должны быть командой-хамелеоном

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты ЦСКА должны быть командой-хамелеоном и уметь приспосабливаться к разным командам и обстоятельствам, заявил главный тренер московской команды Димитрис Итудис.

В четверг в Москве ЦСКА победил сербскую "Црвену Звезду" со счетом 92:81 в домашнем матче заключительного 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы досрочно заняли первое место в "регулярке".

"Мы хорошо сыграли, учитывая плохой старт. Мы пытались начать матч более агрессивно, мы выставили высокую пятерку с большим размахом рук. Хотели подавить соперника, но не получилось. Поэтому только во второй четверти мы смогли захватить лидерство, хотя ушли на перерыв при "минус семь". Мы понимали, что надо многое поменять и поменяли это. Мы стали лучше делиться мячом, мы находили открытые броски", - сказал Итудис журналистам.

"Мы понимали, что в разных матчах надо действовать по-разному. Мы должны быть командой-хамелеоном и приспосабливаться к тем обстоятельствам, в которых выступаем. Во второй половине мы диктовали темп, мы вынудили соперника сделать 20 потерь. Мы очень много и хорошо двигали мяч, находили возможности для Отелло Хантера и наших снайперов Виталия Фридзона и Серхио Родригеса", - добавил тренер армейцев.

ЦСКА одержал сотую победу в Евролиге под руководством Итудиса. "Сто побед – это важное достижение, это часть истории. Я поздравляю каждого, кто причастен к этому. Очень многие внесли свой вклад в это достижение. Но перед нами стоят высокие цели в сезоне, мы ждем соперника по плей-офф Евролиги", - отметил Итудис.