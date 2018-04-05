Кабмин Белоруссии поручил составить список всех тунеядцев

Белорусское правительство обнародовало датированный 31 марта документ, в котором определяется категория граждан республики, подпадающих под определение «не занятых в экономике» (то есть так называемых тунеядцев).

В тексте документа говорится, что это «трудоспособные граждане Белоруссии, иностранные граждане и лица без гражданства, не осуществляющие трудовую, предпринимательскую, ремесленную, творческую, учебную или иную деятельность».

Исключением являются те, кто официально зарегистрирован в качестве безработного на протяжении шести месяцев после расторжения трудового договора, инвалиды и заключенные.

На основании приведенных критериев ряд белорусских ведомств, включая министерство труда и социальной защиты, творческие союзы, «Белгосстрах», Фонд соцзащиты населения, минздрав, министерство образования и облисполкомы, по поручению правительства составит списки занятых и не занятых в экономике.

С 1 января 2019 года фигуранты второго списка, согласно президентскому декрету от 25 января 2018 года, будут в полном объеме оплачивать коммунальные услуги (какие именно — отдельно определит кабмин). Льготы на «тунеядцев» распространяться перестанут.

По оценке начальника управления занятости минтруда Белоруссии Олега Токуна, в стране наберется около 250 тысяч тунеядцев (в прошлый раз власти республики оглашали другое число — около 470 тысяч человек).