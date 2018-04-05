«Какой поход на Ростов?», — экс-министр обороны Украины разрушил «иллюзии» в ВСУ

Бывший глава Министерства обороны Украины Евгений Марчук прокомментировал ранее озвученный призыв к военным «пойти на Ростов-на-Дону». Марчук является представителем Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе.

В эфире украинского телевидения он призвал украинских силовиков прекратить думать о «наступательных действиях на Ростов».

По его словам, часто приходится слышать о том, что «дайте команду, и мы дойдем до Ростова». Политик рекомендовал военным быть реалистами.

Он также отметил, что все мечты в ВСУ о наступлении на Россию являются «политической иллюзией».

«Что представляет собой подготовка наступательной операции на Ростов? Я уже не говорю до Ростова — хотя бы освободите Донецк. Следует организовать дополнительную мобилизацию, подтянуть дополнительные ресурсы», — подчеркнул бывший руководитель силового ведомства Украины.