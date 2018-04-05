Косачёв ответил на намерение Франции принять закон для борьбы с фейковыми СМИ

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью телеканалу RT в четверг прокомментировал намерение Франции принять закон для борьбы с фейковыми новостями в интернете.

Сенатор отметил, что дезинформация и информационные войны — это «заведомо плохо и неприемлемо», и это то, чем не занимается ни Россия как государство, ни средства массовой информации, за которые она отвечает.

Косачев приветствовал законопроект, призванный противодействовать распространению сфабрикованной информации, при этом особо подчеркнув, что принимаемый во Франции закон не должен превращаться в инструмент давления на СМИ и свободу слова.

«Я не готов оправдать вчерашнее заявление главы МИД Франции, потому что он напрямую увязывает принятие этого закона с совершенно конкретными средствами массовой информации, заведомо объявляя их причастными к информационным войнам и распространению фейковых новостей», — сказал парламентарий, отметив, что это является «наступлением на СМИ».

В январе президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проект закона, направленный против фейковых новостей в интернете. Позднее французские СМИ опубликовали из него выдержки.

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