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Космические происшествия: о странных явлениях на околоземной орбите рассказали космонавты


Добавлено: 05 апр 2018 в 05:59, Категория: Технологии
Космические происшествия: о странных явлениях на околоземной орбите рассказали космонавты

Свидетелями загадочных событий не раз становились советские космонавты во время своих полетов. Наблюдения космонавтов, неподдающиеся объяснению, сразу же получали гриф «совершенно секретно», однако несколько фактов все же стали известны.

Полет первого многоместного космического корабля «Восход» 12 октября 1964 отмечен необъяснимым явлением. По словам членов экипажа, советский космический аппарат оказался в окружении «целой эскадры» НЛО. Объекты, напоминающие металлические диски, двигались с огромной скоростью. Статья, описывающая это событие, вышла в далеком 1990 году. Отмечается, что полет космического корабля должен был продолжаться 5 дней, однако в результате возникновения нештатной ситуации было принято решение его прервать.

В 1978 году произошли еще два интересных происшествия. Станцию «Салют-6» на протяжении продолжительного промежутка времени преследовал неизвестный шарообразный аппарат. Позже космонавты отрицали свои рассказы об этом явлении, сославшись на космический мусор. В следующий раз, когда на станции находилась команда советско-немецких космонавтов, вокруг нее проследовал непонятный объект. Свидетелями облета стали все члены экипажа, но от комментариев они отказались.

Любопытный случай произошел в 1981 году. Космонавт увидел огненный шар, который затем приобрел форму эллипса. Объект неспешно передвигался, а затем в разных его частях произошло 2 взрыва. НЛО исчез, оставив после себя серую дымку.

Природа этих явления остается неизвестной. Не исключено, что другие высокоразвитые цивилизации постоянно ведут наблюдение за нами.   


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Добавлено: 05 апр 2018 в 05:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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