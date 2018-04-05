Кремль и МИД рассказали о мерах по защите экипажа «Норда»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции — так он прокомментировал ситуацию с задержанием на Украине судна «Норд», сообщает RT.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовное судно «Норд», приписанное к порту Керчь. Экипаж — десять россиян — взяты под стражу, судно отконвоировано в Бердянск. В связи с этим МИД России вручил временному поверенному в делах Украины в Москве ноту протеста. Однако в Госпогранслужбе Украины заявили, что и впредь будут задерживать суда, идущие из портов Крыма.

Песков, комментируя ситуацию, заявил: «Москва всегда была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого». Напомним, по итогам референдума 2014 года Крым вошел в состав России, однако Украина считает плебисцит нелегитимным, не признает его итоги и считает Крым своей территорией, незаконно аннексированной Россией.

Между тем в МИДе России рассказали, какие меры предпринимаются для защиты интересов российских моряков. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва задействовала все имеющиеся в распоряжении возможности — дипломаты отслеживают ситуацию и предпринимают шаги для встречи с задержанными. Однако «пока все попытки генконсульства в Харькове посетить и увидеть, как живут и в каком состоянии находятся люди, не приносят результатов», отметил Карасин.