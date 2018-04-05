Кристен Стюарт и Стелла Максвелл были замечены вместе на волне слухов о расставании

Стелла Максвелл и Кристен Стюарт

Еще недавно поклонники Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона судачили о том, что их кумиры близки к возобновлению отношений. Инсайдеры говорили, что в течение последних недель Стюарт и Паттинсон регулярно виделись и проводили вместе время. Однако, как бы того ни хотелось фанатам "сумеречной" пары, слухи о ее воссоединении не подтвердились. А опровергла их сама 27-летняя актриса, появившаяся вчера в аэропорту Лос-Анджелеса вместе со своей возлюбленной, 27-летней Стеллой Максвелл.

Стелла Максвелл и Кристен Стюарт

Одетая в синие рваные джинсы, красные кеды и черные кофту и куртку-бомбер, актриса шла с рюкзаком за плечами и в наушниках. Ее возлюбленная, которая тоже отдала предпочтение удобству и надела черные узкие джинсы, кеды и джинсовку с принтом на спине, кажется, вниманию папарацци рада не была и пыталась закрыть свое лицо книгой.

Кристен СтюартСтелла Максвелл

Судя по большому чемодану (кстати, одному на двоих) и накленной на него ленте, влюбленные вернулись из совместной поездки. Здание аэропорта они тоже покинули вместе, а затем, все так же стараясь скрыться от фотографов, сели в такси и уехали.

Кстати, всего через несколько дней, 9 апреля, актрисе исполнится 28 лет. Вполне вероятно, что пара решила отдохнуть в преддверии праздничной вечеринки, которую Стюарт, возможно, устроит.

Кристен Стюарт и Стелла Максвелл