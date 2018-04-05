Литовские пограничники получат японские и французские машины

Служба охраны государственной границы Литвы 5 апреля подписала договоры о приобретении 79 внедорожников Toyota Land Cruiser и 37 микроавтобусов Renault Trafic. Общая сумма сделки составила 3,6 миллиона евро. Читайте по теме
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Средства на покупку техники выделил Евросоюз. Сообщают, что машины будут использованы для обеспечения охраны границы Литвы и Евросоюза, предотвращения нелегальной миграции и провоза контрабанды. В автомобилях Toyota Land Cruiser установят дополнительное телеметрическое оборудование, видеорегистраторы, спецсигналы.
Ранее Служба охраны государственной границы Литвы и местные политики утверждали, что именно для предотвращения нелегальной миграции и провоза контрабанды строится и забор высотой 2 метра на границе с Россией и Белоруссией. Его длина составит 135 километров.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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