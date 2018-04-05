Литва объявила вину России в отравлении Скрипалей недоказанной

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил в интервью радиостанции Ziniu radijas, что вина российской стороны в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на данный момент не доказана.

Литовский премьер отметил: «Я считаю, что как Великобритания, так и международные эксперты должны дать ясный ответ и поставить точку в этом деле, так как сейчас существует высокая вероятность, что этот шаг осуществлен с российской стороны, но высокая вероятность не является стопроцентным подтверждением факта. Я надеюсь, что специалистам, расследующим это дело, нужно предоставить неоспоримые доказательства» (цитата по РИА Новости).

Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии 4 марта. Британские власти обвинили Москву в причастности к отравлению Скрипалей. Российская сторона отрицает все обвинения и требует проведения совместного объективного расследования. Следственный комитет РФ возбудил дело о покушении на Юлию Скрипаль, поскольку та является российской гражданкой.

5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал первое после отравления заявление Юлии Скрипаль, однако оно касается лишь ее самочувствия.