Лучший отель для отдыха в Алуште

Нет ничего приятнее, чем отвлечься от суеты и отправиться в курортное место для полноценного и здорового отдыха. Именно такие условия предлагает Алуштинский отель Сказка, расположенный близ побережья и оснащенный всеми благами для качественного отдыха.

В городе Алушта отель сказка является самым лучшим курортным отелем. Это связано как с его геолокацией, так и с удобствами, которыми он располагает. На этом фоне, это еще один из самых доступных заведений для отдыха по средней рыночной цене.

Его главным преимуществом является простор. Рассчитанный на 180 человек, в нем можно селиться со всей семьей и это не доставит неудобств и даже малейшей суеты. Более того, для детей предусмотрены дополнительные места, а также собственный аниматор и площадка для игр с бассейном.

И взрослым есть чем себя занять. Так, для людей, ведущих активный образ жизни здесь есть тренажерный зал, бильярд, финская сайна, баня и спа-салон. Изюминкой отдыха станет солярий на крыше, который дает отличный обзор на побережье и море.

На территории отеля работает ресторан с кафе, а также дополнительный бар на пляже. В них подаются как охлаждающие напитки, так и вкуснейшая шведская кухня с всевозможными деликатесами. Дополнит трапезу расположение отеля на склоне, что дает шикарный вид на побережье.

Самая близлежащая территория – крупнейший аквапарк в области, куда всегда можно наведаться со своей семьей. Сам же отель полностью изолирован от внешнего шума. Это спокойное место, где каждый найдет себе занятие по душе и разуму.

Отдых в Крыму всегда славился собой и своими возможностями. Отель Сказка, расположенный в Алуште, - прямое доказательство этого, ведь только здесь вы найдете по-настоящему качественный и здоровый отдых для себя и своих близких.