Марк Джейкобс сделал бойфренду "эпичное" предложение руки и сердца

Чарли Дефранческо и Марк Джейкобс

Марк Джейкобс и его бойфренд Чарли Дефранческо помолвлены: вчера 54-летний модельер опустился на одно колено перед возлюбленным и сделал тому предложение руки и сердца — ошарашенный Чарли ответил "да".

Все произошло в мексиканском ресторанчике в Нью-Йорке, куда Марк и Чарли пришли поужинать. Внезапно в разгар вечера все сотрудники и посетители ресторана начали танцевать под песню Принса Kiss — для Чарли. Тот, конечно, понял, что этот флешмоб для него организовал Марк, ведь повод был — совсем недавно Дефранческо праздновал день рождения. В общем, ничего не подозревающий Чарли радостно снимал, как все вокруг танцуют, и оказался не готов к тому, что в финале его бойфренд встанет на колено и перед всеми присутствующими задаст тот самый вопрос: "Ты выйдешь за меня?"

Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо

Видео этого момента, завершившегося поцелуем, появилось на страницах женихов в Instagram:

Вот это и случилось... "Чарли Дефранческо, ты выйдешь за меня?" Большое спасибо всем, кто помог этому видео случиться. И моему жениху, который всегда за меня. Я люблю тебя!

— написал Джейкобс. Сейчас фолловеры наперебой поздравляют пару с помолвкой.

Марк и Чарли вместе уже несколько лет и, судя по всему, очень счастливы. Дефранческо в прошлом работал моделью, а сейчас у него своя компания по выпуску ароматических свечей. Пара много путешествует, их часто можно увидеть в первых рядах на модных показах (все-таки профессия Джейкобса обязывает), но не на светских вечеринках — публичным мероприятиям влюбленные предпочитают домашние посиделки или тусовки с друзьями в клубах. Поэтому не беремся и предположить, какой будет свадьба — камерной или пышной.

Кстати, для дизайнера брак станет вторым: в 2009 году он женился на своем тогдашнем бойфренде Лоренцо Мартоне, однако уже через год они расстались.

Чарли Дефранческо и Марк Джейкобс